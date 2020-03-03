«Яндекс.Такси» грозит блокировка на территории Латвии

16:54, 03 марта 2020, ПАИ

«Автотранспортная дирекция» Латвии просит предприятия, обеспечивающие услуги электронной связи, заблокировать сайт и мобильное приложение поставщика таксомоторных услуг «Яндекс.Такси», поскольку компания оказывает услуги без регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство LETA.

Руководитель дирекции Зана Плоне уточнила, что с 22 января компании, оказывающие услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в «Автотранспортной дирекции». «Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги, несмотря на то, что у них нет регистрации», - отметила Зана Плоне.

После блокировки «Яндекс.Такси» сможет возобновить работу только если пройдёт регистрацию в «Автотранспортной дирекции».

В «Яндекс.Такси» уточнили, что компания работает в Латвии в штатном режиме и находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством.