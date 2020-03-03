0
18:54
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
17:55
В 2021 году в Псковской области откроют музей-диораму в честь Ледового побоища
17:36
В Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты Дмитрию Иванову и Денису Шевченко
17:23
Управление образования Пскова: Массового закрытия школ на карантин из-за ОРВИ не будет
16:24
В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину
14:45
Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах
13:58
Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области
Еще новости
Общество

«Яндекс.Такси» грозит блокировка на территории Латвии

«Автотранспортная дирекция» Латвии просит предприятия, обеспечивающие услуги электронной связи, заблокировать сайт и мобильное приложение поставщика таксомоторных услуг «Яндекс.Такси», поскольку компания оказывает услуги без регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство LETA.

Руководитель дирекции Зана Плоне уточнила, что с 22 января компании, оказывающие услуги на легковых автомобилях, должны быть зарегистрированы в «Автотранспортной дирекции». «Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги, несмотря на то, что у них нет регистрации», - отметила Зана Плоне.

После блокировки «Яндекс.Такси» сможет возобновить работу только если пройдёт регистрацию в «Автотранспортной дирекции».

В «Яндекс.Такси» уточнили, что компания работает в Латвии в штатном режиме и находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
03 марта 2020
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
В 2021 году в Псковской области откроют музей-диораму в честь Ледового побоища
03 марта 2020
В 2021 году в Псковской области откроют музей-диораму в честь Ледового побоища
В Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты Дмитрию Иванову и Денису Шевченко
03 марта 2020
В Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты Дмитрию Иванову и Денису Шевченко
Управление образования Пскова: Массового закрытия школ на карантин из-за ОРВИ не будет
03 марта 2020
Управление образования Пскова: Массового закрытия школ на карантин из-за ОРВИ не будет
В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину
03 марта 2020
В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину
Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах
03 марта 2020
Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах
Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области
03 марта 2020
Алексей Борисенко возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области
ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт
03 марта 2020
ФОТОФАКТ: На Ольгинском мосту в Пскове начался ямочный ремонт

Идет загрузка...