В Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты Дмитрию Иванову и Денису Шевченко

17:36, 03 марта 2020, ПАИ

3 марта в Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии рядовым Дмитрию Иванову и Денису Шевченко, сообщает газета «Красный маяк».

На улице Красных командиров состоялся митинг, посвященный открытию памятных бюстов погибшим при выполнении воинского долга в Чечне опочанам. Инициатива установки памятных бюстов принадлежит московскому отделению Общероссийской организации «Деловая Россия». Бюсты устанавливают во всех населенных пунктах Псковской области, где родились и выросли военнослужащие 6-й роты.

Почетное право открыть памятные бюсты было предоставлено руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву, главе Опочецкого района Юрию Ильину и сестре погибшего Дмитрия Иванова - Елене Кузнецовой.

Сергей Дмитриев от имени губернатора области Михаила Ведерниква выразил благодарность матерям и отцам, которые «воспитали настоящих русских солдат». Он также поблагодарил «Деловую Россию», которая стала инициатором установки бюстов воинам и отметил, что 1 марта память о подвиге солдат почтил своим визитом в Псков Владимир Путин. Обратившись к опочецкой молодежи, Сергей Дмитриев выразил надежду на то, что это место не будет предано забвению и станет местом напоминания о том, что опочецкий солдат никогда не сдается.

Юрий Ильин отметил, что ребята до конца были верны присяге и сохранили воинский долг. «Дмитрий Иванов и Денис Шевченко – это наши герои, которых мы должны помнить и чтить», - сказал он.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания, после чего возложили к подножию бюстов цветы. Затем тишину нарушили троекратные залпы воинского салюта, и торжественным маршем прошел взвод роты почетного караула войсковой части 35700 из Острова.