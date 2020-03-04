Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»

11:49, 04 марта 2020, ПАИ

В галерее «Цех» (улица Пушкина, 13) в Пскове работает выставка под названием «Никто кроме нас!». Экспозиция посвящена 20-летию подвигов псковского спецназа и 6-й роты гвардейцев-десантников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На выставке представлены фотографии псковского журналиста и фотокорреспондента Олега Константинова и фотоматериалов из архивов 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

«Фотографии сделаны осенью 1999 года, за четыре месяца до гибели 6-й роты. В Чечню я ездил вместе с псковской делегацией, были на передовой, возили смену псковских десантников, именно их потом меняла наша 6-я рота, - рассказал Олег Константинов. - Когда мы прилетели в Чечню, нас бросили на передовую, провели по основным точкам на берегу Терека. Двое суток и ночь мы провели там, не спали ни одной минуты, переходили от палатки к палатке, общались с солдатами, офицерами. О браваде и речи не шло. Да, было страшно».

Снимки запечатлели проводы десантников, ожидание борта и лётной погоды на капонирах псковского аэродрома, горы, берега Терека, лица мирных жителей из чеченских сёл, настоятеля воинского храма Александра Невского, протоиерея Олега Тэора.

«Тогда батюшка дарил молитвословы и нательные крестики гвардейцам, а солдаты в ответ, на коленках, строчили нам, гражданским посланцам из Пскова, письма для родных и близких, - рассказал журналист. - Никто и представить не мог, что будет впереди. Это было время, когда город, область и военные жили в одном ритме и напряжении, когда одни подразделения меняли другие и на месте погибших героев мог оказаться каждый, кто там был».

Через 4-5 месяцев страна узнает о подвиге спецназовцев и гвардейцев-десантников. 21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной Чечни группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое. 25 человек из числа погибших - разведчики псковской бригады спецназа.

29 февраля – 1 марта 2000 года на высоте 776,0 под чеченским селением Улус-Керт 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковских десантников приняла последний бой. Из 90 десантников погибли 84, в том числе 13 офицеров. Десантники ценой своей жизни сорвали проход 2500 боевиков под руководством полевого командира Хаттаба в Дагестан.

6 марта журналист Олег Константинов первым сообщил на первой полосе газеты «Новости Пскова» о гибели роты псковских десантников. Позже журналист встретился со многими родителями погибших героев, объехал все их могилы, находящиеся на Северо-Западе. Вместе с родителями побывал в Чечне на днях памяти 6-й роты в 2017 году

Выставка «Никто кроме нас!» в галерее «Цех» будет работать до 21 марта. Галерея открыта ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.