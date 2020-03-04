Суд в Каире отказался рассматривать иски родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем россиян

14:28, 04 марта 2020, ПАИ

Апелляционный суд в Каире (Египет) отказался от рассмотрения исков российских граждан, чьи родственники погибли в катастрофе самолета А321 в 2015 году над Синаем, пишет «Коммерсант».

На борту лайнера погибли 224 человека, в их числе проживавшие в Псковской области Ирина Пикалева, Ирина Витальева, Алиса Витальева, Екатерина Кожемякова, Елена Мельникова, Екатерина Мурашова, Андрей Горбатенко, Алексей Тихомиров, а также заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы Александр Копылов. 31 октября самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

30 семей погибших потребовали через суд компенсации по 3 млн долларов за каждого от компании-перевозчика «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах». Но суд Каира не связал теракт с действиями чиновников. Отмечается, что само крушение египетская сторона до сих пор считают лишь аварией, а не терактом. Также жертвы теракта на борту А321 продолжают считаться в Египте неустановленными.

Помимо этого, были поданы иски в суд на действующего на тот момент премьер-министра Египта Шерифа Исмаила и трем его подчиненным, которые «допустили пронос террористами бомбы на борт».

В скором времени россияне направят кассационные жалобы в Верховный суд Египта на решения о якобы неустановленных личностях погибших и их родственных связей.

Крушение самолета привело к тому, что Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года. Оно было восстановлено в декабре 2017 года.