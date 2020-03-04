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Общество

Бюсты трём десантникам 6-й роты открыли в Острове

4 марта в сквере у площади Героя Советского Союза Клавы Назаровой состоялось торжественное открытие бюстов воинов 6-й роты, кавалеров ордена Мужества гвардии рядовых Владимира Бирюкова, Александра Коротеева, Алексея Шукаева. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото газеты "Островские вести"

Право открыть бюсты десантникам-героям, погибшим 1 марта 2000 года в Чечне, предоставили главе Островского района Дмитрию Быстрову, исполняющему обязанности командира войсковой части 35700 подполковнику Алексею Кузминых и ветерану Вооруженных сил Николаю Демину.

Глава Островского района в своем выступлении отметил доблесть десантников, их верность присяге, призвал быть верными их памяти и поблагодарил родителей за воспитание патриотов своей страны.

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