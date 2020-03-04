Бюсты трём десантникам 6-й роты открыли в Острове
4 марта в сквере у площади Героя Советского Союза Клавы Назаровой состоялось торжественное открытие бюстов воинов 6-й роты, кавалеров ордена Мужества гвардии рядовых Владимира Бирюкова, Александра Коротеева, Алексея Шукаева. Об этом сообщает газета «Островские вести».
Право открыть бюсты десантникам-героям, погибшим 1 марта 2000 года в Чечне, предоставили главе Островского района Дмитрию Быстрову, исполняющему обязанности командира войсковой части 35700 подполковнику Алексею Кузминых и ветерану Вооруженных сил Николаю Демину.
Глава Островского района в своем выступлении отметил доблесть десантников, их верность присяге, призвал быть верными их памяти и поблагодарил родителей за воспитание патриотов своей страны.