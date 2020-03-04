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Общество

В России ужесточают ответственность за нарушения на выборах и голосовании по поправкам к Конституции

Уголовную ответственность за нарушения на выборах и общероссийском голосовании по поправкам к Конституции ужесточают в России. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 4 марта.

Нарушителям грозит до 4-х лет лишения свободы. Отмечается, что депутаты не устанавливают новые виды уголовных наказаний, поскольку предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.

Согласно действующей статье 142.2 УК РФ, в частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Такие же санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования (статья 142.1 УК).

Фальсификация избирательных документов (статья 142 УК) наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет. Статья 141 УК, в которой содержится наказание за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, не предусматривает лишение свободы, но штраф может составить до 80 тыс. рублей (суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года).

Всероссийское голосование по поправке в Конституцию состоится 22 апреля.

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