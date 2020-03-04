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Общество

Бюсты бойцам 6-й роты установили в Новосокольническом и Порховском районах

Траурные мероприятия прошли 4 марта в Нвосокольническом и Порховской районах. Здесь вспоминали героев 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии, рассказали Псковскому агентству информации в администрации региона.

В Новосокольниках открыли памятные знаки Герою России Дмитрию Григорьеву и Кавалеру Ордена Мужества Алексею Воробьеву. На мероприятии присутствовали представители районной власти, родственники погибших, члены общественных организаций, патриотических клубов, жители города. В память о авших была отслужена поминальная лития, участники церемонии возложили к монументам цветы и гирлянды.

В Порхове в этот день открыли мемориалы в память о местных жителях, погибших в Чечне гвардии рядовых Михаиле Загораеве и Владимире Архипове.

Десантники погибли 1 марта 2000 года во время выполнения боевого задания в Аргунском ущелье — 90 российских бойцов встали на пути нескольких тысяч бандитов. В ожесточенном бою пали 84 десантника.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, гвардии сержант Дмитрий Григорьев был удостоен звания Герой России посмертно. Гвардии рядовой, старший стрелок Алексей Воробьев, гвардии рядовой, гранатометчик Владимир Архипов, гвардии рядовой, сапер Михаил Загораев за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе награждены Орденами Мужества посмертно.

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