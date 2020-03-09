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«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте

В марте гости Пушкинского заповедника могут стать зрителями и участниками специальной театрализованной фольклорной программы, которая познакомит с древним славянским обрядом «закликания» весны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Обряд сопровождался пением и выкрикиванием особых песен – «веснянок» и закличек, которые исполнялись девушками с интонацией призыва, имели протяжный и печальный напев. Смысл их – пригласить весну прийти скорее.

В программе использованы песни и весенние заклички Псковской и Смоленской губерний, а также духовные стихи из экспедиционных записей в исполнении фольклорного коллектива «Пушкинская деревня». 

Справки и заявки принимаются по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09.

 

Продолжительность программы – 1 час
Возрастные ограничения 6+

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