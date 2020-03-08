Владимир Путин: Россия готова ответить любому агрессору

10:19, 10 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин убежден, что страна ответит любому агрессору, который осмелится повторить нападение на Советский Союз середины 20 века. Глава государства напомнил о фразе «кто к нам с мечом придет, от мечта и погибнет», передает ТАСС.

«Советский Союз подвергся очень страшному нападению со сторону нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, - сказал президент, отметив также, что ни одна страна не несла таких потерь. - Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим».

Владимир Путин добавил, что Россия никогда не стремилась к подобному развитию событий.

Выражение «можем повторить» стало известным после того, как один из солдат Советской армии оставил надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была запечатлена не один раз на фото и в кинохронике.

Оригинальная надпись выглядела так: «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить». «Подовторить» - диалектное слово, характерное для жителей Пскова. Вероятно, автор надписи был родом из Пскова.

Владимир Путин считает, что победу в войне с фашизмом у России отнять нельзя, а также добавил, что одинаковая роль Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина «чушь собачья».

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто», - высказался Владимир Путин, комментируя резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится критика политики руководства СССР.

Глава государства призвал западных партнеров дать объективную оценку взаимодействию с Гитлером руководителей стран Европы того времени.

«Пускай и другие страны по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии», - завершил Владимир Путин.

9 мая 2020 года в России отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.