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Общество

Жильцов дома для переселенцев в Гдове обязывают платить за освещение во дворе

В Гдове жильцы дома №40-б для переселенцев из аварийного жилья на улице Никитина пожаловались на приходящие им квитанции на оплату уличного освещения во дворе. Соответствующее обращение жильцы разместили на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам жильцов, квитанции начали приходить с января, фонари освещают парковку и дворовую территорию. «Почему мы должны платить за это освещение, если это освещение дворовой территории? В этом доме живут одни пенсионеры и для них сумма в 150 рублей — весомая сумма», - добавили заявители.

Кроме того, они отметили, что глава Гдовского района Юрий Павлов на встрече с жильцами предложил им отказаться от освещения. Граждане на такое предложение ответили отказом, сославшись на то, что не желают оставаться «без света».

В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации Юрий Павлов пояснил, что фонари находятся прямо на здании, подключены они к внутренней системе дома и есть возможность переподключить все на систему уличного. Такое решение было предложено жильцам, но пока ответа, как рассказал Юрий Павлов, от них не последовало.

Кроме того, глава Гдовского района добавил, что он также предлагал жильцам уменьшить мощность светильников, расположенных на доме, чтобы сократить финансовую нагрузку на жильцов, либо — отключить часть их них.

«Ситуация с домами идет с 1990-х годов, когда раньше на каждом подъезде стоял светильник, потом все это поодключали и жители стали просить оборудовать уличное освещение. Двор, получается, - это собственность жильцов, они должны нести бремя имущества. Вопрос этот решаем, можно поставить дополнительный фонарь, чтобы светило во двор», - заключил Юрий Павлов.  

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