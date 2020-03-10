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Общество

Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области

Фото Археологического центра Псковской области

Полевую археологическую школу «Горожане-2020» организуют в июле и августе на поселении викингов у деревни Горожане Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Фото Археологического центра Псковской области

Школа объединит 50 волонтеров из России, Сербии и Белоруссии. Ее участники смогут получить теоретические знания по методике полевых археологических исследований и послушать лекции специалистов по материальной культуре эпохи викингов. Также волонтеры отработают практические навыки исследования культурного слоя, графической фиксации объектов, зарисовки керамики и индивидуальных находок, а также методов ведения археологической разведки.

Фото Археологического центра Псковской области

Кроме этого, запланированы экскурсии в Великие Луки и Псков. «В отличии от прошлого года большее внимание будет уделено методам археологической разведки памятников, в том числе практическим занятиям – археологическим экскурсиям с элементами разведки», — пояснили в Археологическом центре.

Работа полевой школы пройдет в две смены (по 12 дней). В каждой смене будет 25 человек.

Реализацией поддержанного фондом «История Отечества» проекта займутся Археологический центр Псковской области при участии Псковского регионального отделения Российского исторического общества.

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