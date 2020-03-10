Крымская весна в Пскове и Великих Луках: Где и какие мероприятия пройдут в марте 2020 года
В Пскове запланирована серия мероприятий, посвященных присоединению полуострова Крым к России. В 2020 году отметят 6-летие этого события. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, а также руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ.
Что увидят жители Пскова и Великих Лук? Какие концерты, соревнования и творческие встречи запланированы к этой дате?
Псковское агентство информации составило полный перечень.
Чемпионат России по волейболу
В Пскове в Доме спорта состоится чемпионат России по волейболу – 1 лига (зона СЗФО) женщины.
13 марта начало в 11:00, окончание в 20:30. 14 марта начало в 10:00, окончание в 19:00. 15 марта начало в 10 утра, окончание в 15:00.
Чемпионат СЗФО по ММА в Пскове
14 марта начало в 10:30, окончание в 15:00. 15 марта начало в 11:00, окончание в 15:00. Место проведение: СРП «Простория».
14 марта
В Пскове в Центре единоборств (Кресты) будет проведено Первенство СЗФО по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00.
15 марта
В Пскове состоится мастер-класс в «Кванториуме». Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 часов.
В центре города состоится торжественное мероприятия, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия ожидается концертная программа «Крымская весна – весна надежды!». Начало в 12:00.
18 марта
В 19:30 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится торжественное открытие Фестиваля русской музыки и концерт Симфонического оркестра Мариинского театра.
19 марта
19 марта в 19:00 часов в большом концертном зале Псковской областной филармонии желающие смогут увидеть Балет «Спящая Красавица».
21 марта
В деревне Борисовичи Псковского районе в УСК «Олимп» состоится финал СЗФО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей и девушек. Начало в 8:30, окончание 18:00.
21 марта в 15:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии вновь балет «Спящая красавица».
22 марта
В псковском Детском парке на территории амфитеатра состоится концерт сводного хора Псковской области. Начало в 12:00.
В 17:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт Государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.
С 14 по 22 марта
Пройдет виртуальная выставка «Любимый Крым» на официальном сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки.
Обзор публикаций «Крымская весна» из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки для учащихся школ Пскова, а также проведение книжной выставки «Писатели в Крыму». Место проведения: Псковская областная универсальная научная библиотека (г. Псков, ул.Вокзальная, д. 48).
Выставочный комплекс «Мы снова вместе» в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике, экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».
Тематические экскурсии для учащихся школ «Единство народов в годы Великой Отечественной войны» состоятся в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике, экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войне».
Патриотическая акция для учащихся школ «Крым-наш» состоится в Военно-историческом музее Псковской области по адресу: город Остров, ул. К. Либкнехта д.7а.
С 20 по 22 марта
В Пскове состоится VIII Псковский открытый (международный) конкурс юных исполнителей в Псковском областном колледже искусств им. Н.А.Римского - Корсакова ( улица Воеводы Шуйского, 2).
23 марта
В 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдет концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.
25 марта
В большом концертном зале Псковской областной филармонии в 19:00 состоится детский концерт классической музыки «Лебединое озеро» в сопровождении песочной анимации.
Великие Луки
15 марта в 12:00 в центре города состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия состоится концертная программа духового оркестра.
16 марта в Городской детской библиотеке имени А.П.Гайдара (улица К. Либкнехта, д.9/14) состоится межрегиональная акция «Мы правнуки твои, Победа!».
В Доме культуры имени Ленинского комсомола состоится концерт хора Валаамского монастыря. Мероприятие запланировано на 19:00 18 марта.
С 17 по 27 марта в Великолукской центральной городской библиотеке им.М.И.Семевского по адресу улица Пионерская, 7 состоится книжная выставка «Крым – частица России».
В Городской детской библиотеке имени А.П.Гайдара по адресу улица К. Либкнехта, д.9/14 с 17 по 27 марта будет проходить книжная выставка «Крым – земля подвига и героизма».