Крымская весна в Пскове и Великих Луках: Где и какие мероприятия пройдут в марте 2020 года

13:58, 10 марта 2020, ПАИ

В Пскове запланирована серия мероприятий, посвященных присоединению полуострова Крым к России. В 2020 году отметят 6-летие этого события. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, а также руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Что увидят жители Пскова и Великих Лук? Какие концерты, соревнования и творческие встречи запланированы к этой дате?

Псковское агентство информации составило полный перечень.

Чемпионат России по волейболу

В Пскове в Доме спорта состоится чемпионат России по волейболу – 1 лига (зона СЗФО) женщины.

13 марта начало в 11:00, окончание в 20:30. 14 марта начало в 10:00, окончание в 19:00. 15 марта начало в 10 утра, окончание в 15:00.

Чемпионат СЗФО по ММА в Пскове

14 марта начало в 10:30, окончание в 15:00. 15 марта начало в 11:00, окончание в 15:00. Место проведение: СРП «Простория».

14 марта

В Пскове в Центре единоборств (Кресты) будет проведено Первенство СЗФО по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00.

15 марта

В Пскове состоится мастер-класс в «Кванториуме». Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 часов.

В центре города состоится торжественное мероприятия, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия ожидается концертная программа «Крымская весна – весна надежды!». Начало в 12:00.

18 марта

В 19:30 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится торжественное открытие Фестиваля русской музыки и концерт Симфонического оркестра Мариинского театра.

19 марта

19 марта в 19:00 часов в большом концертном зале Псковской областной филармонии желающие смогут увидеть Балет «Спящая Красавица».

21 марта

В деревне Борисовичи Псковского районе в УСК «Олимп» состоится финал СЗФО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд юношей и девушек. Начало в 8:30, окончание 18:00.

21 марта в 15:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии вновь балет «Спящая красавица».

22 марта

В псковском Детском парке на территории амфитеатра состоится концерт сводного хора Псковской области. Начало в 12:00.

В 17:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт Государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

С 14 по 22 марта

Пройдет виртуальная выставка «Любимый Крым» на официальном сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Обзор публикаций «Крымская весна» из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки для учащихся школ Пскова, а также проведение книжной выставки «Писатели в Крыму». Место проведения: Псковская областная универсальная научная библиотека (г. Псков, ул.Вокзальная, д. 48).

Выставочный комплекс «Мы снова вместе» в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике, экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Тематические экскурсии для учащихся школ «Единство народов в годы Великой Отечественной войны» состоятся в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике, экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войне».

Патриотическая акция для учащихся школ «Крым-наш» состоится в Военно-историческом музее Псковской области по адресу: город Остров, ул. К. Либкнехта д.7а.

С 20 по 22 марта

В Пскове состоится VIII Псковский открытый (международный) конкурс юных исполнителей в Псковском областном колледже искусств им. Н.А.Римского - Корсакова ( улица Воеводы Шуйского, 2).

23 марта

В 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдет концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

25 марта

В большом концертном зале Псковской областной филармонии в 19:00 состоится детский концерт классической музыки «Лебединое озеро» в сопровождении песочной анимации.

Великие Луки

15 марта в 12:00 в центре города состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. В рамках мероприятия состоится концертная программа духового оркестра.

16 марта в Городской детской библиотеке имени А.П.Гайдара (улица К. Либкнехта, д.9/14) состоится межрегиональная акция «Мы правнуки твои, Победа!».

В Доме культуры имени Ленинского комсомола состоится концерт хора Валаамского монастыря. Мероприятие запланировано на 19:00 18 марта.

С 17 по 27 марта в Великолукской центральной городской библиотеке им.М.И.Семевского по адресу улица Пионерская, 7 состоится книжная выставка «Крым – частица России».

В Городской детской библиотеке имени А.П.Гайдара по адресу улица К. Либкнехта, д.9/14 с 17 по 27 марта будет проходить книжная выставка «Крым – земля подвига и героизма».