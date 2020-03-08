Голосование по поправкам в Конституцию не планируется переносить из-за коронавируса

14:06, 10 марта 2020, ПАИ

Переносить голосование по поправкам в Конституцию России из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19 не планируется. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких нет на этот счет данных», - приводит его словам издание.

Поправки предусматривают, помимо прочего, расширение полномочий парламента, Конституционного суда России, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также усиление социальных обязательств государства.

Общероссийское голосование по поправках в Конституцию России запланировано на 22 апреля (среда). Этот день объявлен выходным.