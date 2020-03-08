0
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
17:19
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
17:36
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
22:36
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
18:54
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Еще новости
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию не планируется переносить из-за коронавируса

Переносить голосование по поправкам в Конституцию России из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19 не планируется. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких нет на этот счет данных», - приводит его словам издание.

Поправки предусматривают, помимо прочего, расширение полномочий парламента, Конституционного суда России, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также усиление социальных обязательств государства.

Общероссийское голосование по поправках в Конституцию России запланировано на 22 апреля (среда). Этот день объявлен выходным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса «Переболел коронавирусом»: Россиянам предложили сообщать работодателям о перенесенном заболевании Не пользоваться общественным транспортом в час пик призвал Роспотребнадзор Из-за коронавируса отменены около 400 выставок по всему миру Из-за коронавируса в Китае умерли 3136 человек 14 провинций закрыли в Италии из-за коронавируса Более трёх тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае 10 человек заразились коронавирусом в Эстонии Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России Более 100 тысяч человек в мире заразились коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд Владимир Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Владимир Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправки о сроках президентства Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции» В Госдуме предложили обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию Госдума РФ рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Поправка к Конституции России о детях будет скорректирована Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
06 марта 2020
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
05 марта 2020
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
03 марта 2020
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020

Идет загрузка...