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Общество

К 75-летию Победы в Псковской области провели мониторинг братских захоронений федерального значения

В Псковской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне комитет по охране объектов культурного наследия региона провел плановый мониторинг состояния объектов культурного наследия федерального значения - братских захоронений воинов Советской Армии.

В ходе мониторинга специалисты обследовали в Пскове братскую могилу 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 на улице Железнодорожной у дома 43, братскую могилу 30 тысяч жертв на Мироносицком кладбище, а также братскую могилу на месте лагеря для военнопленных, в которой похоронено 65 тысяч советских воинов в поселке Кресты.

В Великих Луках осмотрели могилу Александра Матросова (1924-1943) на площади А. Матросова и место его гибели (Дзот Матросова) в Деревне Чернушки Локнянского района.

В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации представитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области отметил, что сейчас еще идет мониторинг региональных братских захоронений, всего их насчитывается в области 578. После этого будет составлено обобщенное заключение о состоянии всех захоронений в Псковской области, включая федеральные. Ориентировочный срок завершения мониторинга — начало мая.

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