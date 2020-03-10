Перезагрузку взаимодействия между чиновниками и спортивными федерациями проводят в Псковской области

14:42, 10 марта 2020, ПАИ

Перезагрузку взаимодействия между чиновниками и спортивными федерациями проводят в Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Ранее о необходимости перестройки работы в сфере спорта говорил губернатор Михаил Ведерников.

Основной темой встречи представителей комитета по спорту с руководителями областных федераций, курирующих более 40 видов спорта, стал вопрос активизации взаимодействия. Стороны обсудили развитие проектной деятельности со стороны общественных организаций в сфере спорта.

«Представители комитета и спортивных федераций должны находиться в постоянном диалоге. Только правильно выстроенная совместная работа может привести к наилучшему результату. Что касается проектной деятельности: мы не можем себе позволить упускать такие возможности как федеральные гранты и субсидии. У каждого вида спорта есть точки роста, а у многих представителей спортивных федераций уже и конкретные предложения», — сказала заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова.

В продолжение встречи на семинаре в проектном офисе «Команды 2018» представителям спортивных федераций рассказали о возможностях привлечения федеральных средств, а победители первого конкурса Фонда президентских грантов поделились опытом создания спортивных проектов.