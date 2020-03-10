Работа над тремя томами книги «Солдаты Победы» ведется в Псковской области

17:37, 10 марта 2020, ПАИ

В Псковской области идёт работа по созданию сразу трёх томов книги «Солдаты Победы». Шестой том издания будет посвящен ветеранам и участникам Великой Отечественной войны Дновского района. Об этом заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова на заседании редколлегии издания 10 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главного редактора многотомника Николая Никитенко, решение о создании очередного тома было принято в августе 2019 года, были также установлены сроки создания нового тома, но в них не удалось уложиться. «Многие материалы недостаточно качественно предоставлялись, первичные материалы на многих ветеранов отсутствовали», - пояснил он.

Николай Никитенко отметил, что в настоящий момент подготовлены вступительная статья, раздел «Они сражались за родину» и вклейка. По его словам, общий объём тома составит 340 страниц, и 260 ещё необходимо доработать. «Примерно половину из этого объема в рукописи отдаем вертске, остальную часть надеемся доработать до конца марта. До середины апреля верстку должны подготовить и вычитать», - отметил Николай Никитенко и подчеркнул, что нужно избавиться от всей искаженной информации об участниках войны, так как если будут искажения, то это может негативно сказаться на авторитете издания.

Главный редактор многотомника подчеркнул, что ошибки сдерживают работу. «А наша цель сделать достойную книгу, чтобы она была по качеству не хуже предыдущих изданий», - отметил он и добавил, что для завершения работ необходим месяц.

Вера Емельянова поинтересовалась, сделают ли новый том по Дновскому району к 15 апреля. Николай Никитенко пояснил, что к этому времени будет готов сам том, но его ещё необходимо отдать в типографию. «Два месяца примерно потребуется до выхода готового издания, к 9 мая не успеваем, сроки нарушены», - пояснил он.

Николай Никитенко также отметил, что началась работа над 7-м «Себежским» томом издания. «Хотим провести встречу с творческой группой в Себеже, чтобы обозначить сроки и решить вопросы. Это нужно, чтобы было полное взаимопонимание по срокам и качеству издания. Планируем провести такую встречу в марте», - уточнил он.

В ответ на это Вера Емельянова подчеркнула, что руководство не против провести такую встречу. «Это позволит совершенствовать работу над томами», - отметила она.

В то же время было озвучено, что работу над подготовкой 7-го тома осложняют запросы, которые необходимо делать в УМВД, чтобы получить соответствующую информацию для издания. На данный момент прочитано порядка 150 страниц материалов, которые будут входить в публикацию.

Ещё один том будет посвящён ветеранам и участникам Великой Отечественной войны Островского района. Работа по его созданию идёт уже три года. На данный момент подготовлены 1 тысяча 565 карточек военнослужащих, собраны 417 фотографий, продолжается сбор точных сведений по 193 участникам войны. Планируется, что в этом году полностью завершатся работы над томом, а затем материалы будут представлены для публикации.

Николай Никитенко подчеркнул, что работа по сбору материалов по Острову активизировалась. «Объемы выполненной работы увеличились в 12 раз, стало больше подготовленных статей», - пояснил он и добавил, что в работе над томом участвуют работники музея, которые занимаются сбором первичных документов и подготовкой вступительной статьи.

В Псковской области над многотомником «Солдаты Победы» работают уже седьмой год подряд. За это время были изданы пять томов: в первые два тома вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года, третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Всего в книгах увековечены имена более 5 тысяч псковичей, которые вернулись домой с Победой.

Экземпляры книги доступны во всех библиотеках, музеях и архивах Псковской области, они хранятся также в военкоматах и советах ветеранов, в главных книгохранилищах страны (Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других).