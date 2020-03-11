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Общество

В Китае за истекшие сутки от коронавируса умерли ещё 22 человека

В Китае за истекшие сутки от коронавируса COVID-19 умерли еще 22 человека. Таким образом, общее число жертв заболевания в стране увеличилось до 3158 человек, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Об этом пишет газета «Известия».

За сутки выздоровели 1578 пациентов, заразились коронавирусом 24 человека.

Общее число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс. Согласно обновленным данным, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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