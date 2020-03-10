Кинопремьеры недели: «Бладшот» с Вином Дизелем, «Пиноккио» и «Пропавшие девушки» на Netflix

13:27, 11 марта 2020, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе лучше не пропускать: «Бладшот» — фильм по одноименному комиксу о неуязвимом суперсолдате, роль которого исполнил Вин Дизель; «Пиноккио» — очередная экранизация бессмертной итальянской сказки от Маттео Гарроне; а на Netflix — триллер «Пропавшие девушки», прямиком из кинофестиваля Sundance.

«Бладшот»/ Bloodshot

Sony продолжает наступать на пятки гигантам Marvel и DC: студия в очередной раз берется за экранизацию непопулярного в народе комикса, чтобы сделать из него успешный качественный блокбастер. «Бладшот» режиссера Дэйва Уилсона (выступал одним из постановщиков в фееричной анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы» от Дэвида Финчера) рассказывает об одноименном супергерое-полукиборге, в которого перевоплотился морпех Рэй Гаррисон после того, как вместе с супругой Джиной был жестоко убит, а потом его благополучно воскресили ученые. Теперь Бладшот служит вместе с такими же суперсолдатами, но, несмотря на подконтрольный специалистам разум, к нему начинает возвращаться память и в голове возникает образ убившего его супругу злодея.

Беспощадно крошить недругов и в гневном порыве погружаться в мстительную «миссию» предстоит Вину Дизелю, последнее время завязнувшему с головой в «стритрейсинге». Главное же преимущество Бладшота — возможность мгновенно самоисцеляться с помощью специальных нанороботов в крови.

В прокате с 12 марта.

«Пиноккио»/ Pinocchio

Пока Гильермо дель Торо готовит свою версию известнейшей классической итальянской сказки об ожившей деревянной кукле, выструганной из полена, режиссер Маттео Гарроне («Догмэн», «Страшные сказки») снимает собственный фильм, в более традиционной и привычной всем манере.

Роль отца Пиноккио, Джепетто, досталась Роберто Бениньи (он, кстати, играл самого деревянного мальчика в экранизации 2002 года). Фильм, сюжет которого в принципе не изменился, может похвастаться красочностью, обилием фантастических существ и невообразимых декораций: все же за превосходные визуальные эффекты и грим в картине отвечает художник Ник Дадмэн, работавший на всевозможных известных проектах — от классических «Звездных войн» до «Мумии» и практически всех частей «Гарри Поттера».

«Пиноккио» впервые показали в секции Berlinale Special Международного Берлинского кинофестиваля-2020.

В прокате с 12 марта.

«Пропавшие девушки»/ Lost Girls

Драматический триллер режиссера Лиз Гарбус (сняла, в частности, документалку «Что случилось, мисс Симон?» и получила за нее номинацию на «Оскар»), созданный на основе журналистского бестселлера Роберта Колкера о поиске жестокого серийного убийцы в 90-х: в те годы он орудовал в Лонг-Айленде и убивал проституток.

В центре сюжета — Мэри Гилберт (Эми Райан), мать одной из пропавших девушек, которая берется сама разыскивать собственную без вести пропавшую дочь Шеннон, поскольку полиция традиционно опустила руки и перестала заниматься этим «висяком». Постепенно выясняется, что пропавших девушек в округе намного больше, чем кажется.

Производством этой картины, судя по всему, в духе «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где снялись ко всему прочему Гэбриел Бирн и Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), занималась Netflix, а премьера состоялась на прошедшем в январе кинофестивале Sundance в США.

На Netflix фильм можно будет посмотреть уже с 13 марта.