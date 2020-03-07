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Команда из Псковского района победила в открытом первенстве Пскова по дворовому футболу

В Писковичах прошло городское открытое первенство Пскова по дворовому футболу для ребят 11-12 лет. По итогам соревнований в рамках проекта «Лига дворового футбола Псковской области» первое место заняла команда «Писковичи» из Псковского района, второе - «Спарта» из Пскова, третье - «Родина» из Псковского района, четвертое - «Медведи» из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковско области.

Участникам первенства вручили кубки, медали и грамоты, также каждая команда получила в подарок футбольный мяч.

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» реализуется в рамках проекта «Команда 2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

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