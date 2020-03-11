Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве

17:57, 11 марта 2020, ПАИ

11 марта в Новоржеве по случаю открытия бюста бойца 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Михайлова состоялся торжественный митинг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мемориал установили в сквере Памяти, рядом с домом, в котором проживал военнослужащий.

В мероприятии приняли участие представители органов районной власти и Псковского областного Собрания депутатов, ветераны вооруженных сил РФ и жители города. В память о воине-разведчике и его боевых товарищах отслужили поминальную литию, а позже участники митинга возложили к мемориалу гирлянду и цветы, почтили подвиг героя минутой молчания.

В День памяти воинов-десантников 6-й роты у мемориальной доски, установленной в память о подвиге Сергея Михайлова на здании Новоржевского профессионального училища, также состоялись торжественные мероприятия.

Сергей Михайлов родился 28 сентября 1979 года в Новоржеве. В 1999 году его призвали на военную службу. Сергей Михайлов героически погиб 1 марта 2000 года при выполнении специального задания в Аргунском ущелье в Чечне, похоронен на родине.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии рядовой, наводчик-оператор Сергей Михайлов награжден орденом Мужества посмертно.