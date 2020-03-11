0
17:57
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
16:02
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
14:39
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
13:57
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
12:39
Внедрение энергоэффективных проектов обсудил Михаил Ведерников с руководством филиала «Ростелекома»
12:15
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%
Еще новости
Общество

Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве

11 марта в Новоржеве по случаю открытия бюста бойца 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Михайлова состоялся торжественный митинг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мемориал установили в сквере Памяти, рядом с домом, в котором проживал военнослужащий.

В мероприятии приняли участие представители органов районной власти и Псковского областного Собрания депутатов, ветераны вооруженных сил РФ и жители города. В память о воине-разведчике и его боевых товарищах отслужили поминальную литию, а позже участники митинга возложили к мемориалу гирлянду и цветы, почтили подвиг героя минутой молчания.

В День памяти воинов-десантников 6-й роты у мемориальной доски, установленной в память о подвиге Сергея Михайлова на здании Новоржевского профессионального училища, также состоялись торжественные мероприятия.

Сергей Михайлов родился 28 сентября 1979 года в Новоржеве. В 1999 году его призвали на военную службу. Сергей Михайлов героически погиб 1 марта 2000 года при выполнении специального задания в Аргунском ущелье в Чечне, похоронен на родине.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии рядовой, наводчик-оператор Сергей Михайлов награжден орденом Мужества посмертно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Бюст солдату 6-й роты Псковской дивизии Алексею Кирьянову открыли в Чайковском Мемориальную доску Герою России Роману Соколову установили в Пскове Бюсты бойцам 6-й роты установили в Новосокольническом и Порховском районах Бюсты трём десантникам 6-й роты открыли в Острове Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех» В Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты Дмитрию Иванову и Денису Шевченко В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига бойцов 6-й роты прошли в муниципалитетах Псковской области У захоронения десантников 6-й роты в Пскове состоялся траурный митинг Визит президента России Владимира Путина в Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
11 марта 2020
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
11 марта 2020
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
11 марта 2020
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Внедрение энергоэффективных проектов обсудил Михаил Ведерников с руководством филиала «Ростелекома»
11 марта 2020
Внедрение энергоэффективных проектов обсудил Михаил Ведерников с руководством филиала «Ростелекома»
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%
11 марта 2020
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
11 марта 2020
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова

Идет загрузка...