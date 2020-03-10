Нелюбовь, смерть и нанороботы: «Бладшот» — кинокомикс с Вином Дизелем, который не смог

18:06, 12 марта 2020, ПАИ

В прокате стартовал «Бладшот» — фантастический кинокомикс Дэйва Уилсона («Любовь, смерть и роботы») с Вином Дизелем в главной роли морпеха, которого сделали идеальным и неуязвимым суперсолдатом. Фильм Уилсона, который должен положить начало новой кинофраншизе, оказался совсем никчемным блокбастером, который, возможно, прекрасно подойдет в будущем лишь в качестве фона к домашней уборке, считает Муслим Камалов.

Прикончив банду абстрактных злобных террористов в Кении, гладкоголовый морпех Рэй Харрисон (Вин Дизель) позже попадает к их друзьям в плен. Компанию ему составляет супруга через чур модельной внешности (Талула Райли), правда ненадолго: бородатый главарь ОПГ по имени Акс (Тоби Кеббелл из сериала «Прислуга») убивает ее эстетским методом Антона Чигура прямо на глазах у Рэя. Тот, естественно, приходит в неописуемую ярость и в клятвах отомстить за возлюбленную сам погибает, но уже от злодейской пули.

Высокотехнологичная корпорация RST, где заправляет гениальный и слегка чокнутый ученый с протезом вместо руки (Гай Пирс), благополучно возвращает Рэя Харрисона из того света, заменив кровь мормеха нанороботами и стерев предварительно память. Рэй становится практически неуязвимым: благодаря крошечным нанитам его организм обрел способность к мгновенной регенерации, а сила увеличилась примерно в десять раз. Внезапно к Рэю возвращается память: перед глазами вырисовывается тот самый негодяй, убивший его супругу, из-за чего Харрисон вскакивает в ближайший самолет и отправляется мстить.

И вот дальше, конечно, так и хочется написать, что эта, безусловно, «великолепная история» превращается в «бойкий блокбастер», который завораживает настолько, что два часа «проносятся словно один миг», но дело в том, что режиссер Дэйв Уилсон сразу же, буквально в прологе, одномоментно лишает этой прекрасной возможности. Решив, что после всего лишь одной короткометражки в финчеровской анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы» постановщику уже однозначно хватит таланта и опыта для работы над полным метром, продюсеры Sony запросто доверили Уилсону экранизацию непопулярного в народе комикса старейшего издательства Valiant. Ко всему прочему, на Уилсоне лежала не только ответственность за дебютный художественный фильм: все-таки одним «Бладшотом» студия не планировала отделаться, первая лента должна положить начало новой комикс-франшизе от Sony. Теперь же, вероятно, продюсеры сначала дружно возьмутся за голову (возможно, не обойдется без горьких слез), а уже потом задумаются о рациональности производства будущих фильмов.

Уилсон известен прежде всего как специалист по визуальным эффектам, по большей части он трудился над графикой в игровой индустрии, нежели в кино. И если бы он использовал этот ценный опыт в «Бладшоте», то фильм бы от этого только выиграл, став более живым и хоть немного оригинальным. Другими словами, привнеси Уилсон в картину щепотку «игрового», то из «Бладшота» вышел бы по меньшей мере крепкий киношутер или искрящий аттракцион с перестрелками, но вместо этого предлагается наслаждаться кислой физиономией Вина Дизеля, который даже здесь не желает отказывается от образа дуболомного качка в белоснежной майке-алкоголичке — и так сойдет. И правда, зачем же выветривать у зрителей ассоциации с надоевшим Домиником Торетто, если можно сделать ровно наоборот: лучше создать какое-то неуловимо неприятное ощущение будто в перерыве съемок в «Форсаже» Дизель зашел в соседний павильон «Бладшота». В отдельные моменты, кстати, если начать смотреть где-то, скажем, с середины, фильм Уилсона можно ошибочно принять либо за очередную серию франшизы о семейке отбитых стритрейсеров, либо за спин-офф или вообще приквел «Форсажа». Невероятно универсальный продукт.

Если со структурой у «Бладшота» все еще более-менее нормально и максимально типично-пресно (бой-погоня-бой-разговоры-финальный бой), то отдельные сценарные и режиссерские решения вызывают большие вопросы. К примеру, фильм Уилсона не ощущается доброкачественно старомодным, как сейчас принято делать, нагнетая постепенно ностальгию и создавая приемлемый новый боевик с поклоном в сторону почетно-старых. И вроде понятно, что сцена осознания героем Дизеля своей вселенской мощи, где он глубокой бессонной ночью лупасит голыми кулаками бетонную колонну, а та разлетается в крошки, должна сработать на эту самую старомодность. На деле же выглядят такие моменты максимально глупо и крайне нелепо. Но порой даже дико смешно: в одной из сцен персонаж Дизеля, после того как ему намекнули о его неспособности управлять самолетом, берется за, внимание, инструкцию к этому самолету, видимо, демонстрируя нам еще одну, безусловно, ценную приобретенную суперспособность — (скоро)чтение. Все это, увы, построено в картине на суперсерьезных щах: как выяснилось, с тонким юмором и иронией, собственно, Уилсон тоже состоит не в лучших отношениях.

Единственное, пожалуй, что могло бы оправдать в «Бладшоте» ожидания, которые немного завысили нам обманчивые трейлеры, это сцена с бойней в тоннеле. По крайней мере, так казалось до этого момента. Весь эпизод, пожалуй, да, лучший из всего что есть в обойме у Уилсона, визуально прекрасен, но не настолько чтобы заставить сильно впечатлиться. Скажем так, скорее сцена способна побудить вечером испечь дома торт, нежели пересмотреть «Бладшота»: флагманский эпизод фильма, на который, судя по трейлеру, и была сделана вся ставка — герой Вина Дизеля где-то пару-тройку минут бежит в слоу-мо на вражеских бойцов, внимание, через мучную пыль (!) в тоннеле, подсвеченном красным файером, с таким видом, будто на ходу пытается решить сразу несколько тригонометрических уравнений. В некотором роде это выглядит зрелищно, эффектно, но в большей степени, опять же — пробирает на смех. Причем Дизель, который в «Бладшоте» традиционно убедителен, почему-то на протяжении всего фильма странно невозмутим, даже там, где требуется, очевидно, уже несколько иная эмоция. Словами Майкла Скотта, Дизель, вероятно, просто застрял в персонаже Торетто, который здесь, к слову, каждый раз действует по одному и тому же приему, словно опоссум — в любой непонятной ситуации притворяется мертвым, чтобы проникнуть в злодейское логово.

«Бладшот» получился на выходе откровенно утомительным: здесь большую часть хронометража занимаются выяснением всяческих обстоятельств, некоторые из которых не имеют к сюжету никакого отношения — будто бы смотришь специальный эпизод сериала «Тайны следствия» с Вином Дизелем на галлюциногенах, а не высокобюджетный навороченный кинокомикс. В сухом же остатке — это совершенно безыдейное, бездарное кино, дремучий дуболомный боевик с кучей плохо отрисованного CG, в котором преобладает глупость вместо интересных и изобретательных художественных решений, два часа квашенного Дизеля, и дешевые трюки, вроде цветного дыма из шашки, на которые слишком полагается режиссер.

Из этого материала, пожалуй, получилась бы еще одна безупречная короткометражка для антологии «Любовь, смерть и роботы», но в итоге «Бладшот» Уилсона, где нулевой уровень напряжения и динамики не способен поднять на нужную отметку даже вполне себе вменяемый саундтрек, не тянет даже на разновидность одноразового. Хорошая же новость в том, что он, возможно, станет идеальным фоном для домашней субботней уборки. После которой, очевидно, срочно нужно будет бежать в бар и заказать спасительный водкашот.