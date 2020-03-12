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Происшествия

17-летнюю девушку сбил рейсовый автобус в Неелово

Фото с места событий из группы Жесть по-псковски.

12 марта в Неелово (Псковский район) рейсовый автобус на регулируемом переходе сбил пешехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под колесами оказалась 17-летняя девушка. Она получила травмы и ей потребовалась помощь медиков.

Фото с места событий из группы Жесть по-псковски.

В настоящее время девушка госпитализирована, говорить о характере травм пока преждевременно.

Фото с места событий из группы Жесть по-псковски.

Причины дорожно-транспортного происшествия и его детали устанавливаются сотрудниками оперативных служб. 

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