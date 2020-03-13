Четверть работодателей одобрили идею штрафов за перекуры

08:57, 13 марта 2020, ПАИ

25% российских работодателей одобряют идею штрафов за перекуры. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

К идее штрафов скорее положительно относятся 18% компаний, крайне положительно — еще 7%. При этом 31% скорее против и 21% — крайне против.

Согласно исследованию, 41% компаний важно нанять некурящего сотрудника, а 57% во время собеседования не заостряют на этом внимание.

По словам сенатора Валерия Рязанского, курильщиков можно лишать ряда привилегий соцпакета: например, отказывать им в ДМС или оплачивать только часть полиса.