Фильм о солдатах псковской 6-й роты представили в Москве

10:19, 13 марта 2020, ПАИ

В Москве представили фильм Святослава Власова «Дайте сказать» о псковских матерях солдат 6-й роты. Лента включила в себя истории матерей об их сыновьях, которые погибли в Аргунском ущелье в марте 2000 года.

Фильм показали в кинотеатре «Иллюзион». Режиссер картины отметил, что история начиналась как рассказ про подвиг шестой роты, но в ходе работы она переросла в более глобальную тему – трагедию Чеченской войны.

В фильме говорят в основном одни женщины, но был также включен рассказ брата одного из солдат. В основе истории лежит рассказ Хасамат Алисултановой, чей сын погиб в первые недели конфликта в новогоднюю ночь 1995 года. Сыновья псковских матерей Веры Лебедевой, Татьяны Коротеевой и Веры Травиной – солдаты шестой роты, которые погибли в марте 2000 года. А также свою историю расскажет Зайна Далаева, которая потеряла сына незадолго до окончания войны.

В фильме нет шокирующих сцен боев, поскольку создатели стремились показать настоящие и живые истории.

В этот же день премьера состоялась в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Фильм планируют представить также в Пскове и за Уралом и других городах, которые выразят желание.