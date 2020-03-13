0
11:03
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
10:29
Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей
08:47
Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)
21:12
Ливень затопил улицы Пскова (ВИДЕО)
19:30
Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи
17:32
В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам
16:49
Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта
Еще новости
Общество

Фильм о солдатах псковской 6-й роты представили в Москве

В Москве представили фильм Святослава Власова «Дайте сказать» о псковских матерях солдат 6-й роты. Лента включила в себя истории матерей об их сыновьях, которые погибли в Аргунском ущелье в марте 2000 года.

Фильм показали в кинотеатре «Иллюзион». Режиссер картины отметил, что история начиналась как рассказ про подвиг шестой роты, но в ходе работы она переросла в более глобальную тему – трагедию Чеченской войны.

В фильме говорят в основном одни женщины, но был также включен рассказ брата одного из солдат. В основе истории лежит рассказ Хасамат Алисултановой, чей сын погиб в первые недели конфликта в новогоднюю ночь 1995 года. Сыновья псковских матерей Веры Лебедевой, Татьяны Коротеевой и Веры Травиной – солдаты шестой роты, которые погибли в марте 2000 года. А также свою историю расскажет Зайна Далаева, которая потеряла сына незадолго до окончания войны.

В фильме нет шокирующих сцен боев, поскольку создатели стремились показать настоящие и живые истории.

В этот же день премьера состоялась в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Фильм планируют представить также в Пскове и за Уралом и других городах, которые выразят желание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве Бюст солдату 6-й роты Псковской дивизии Алексею Кирьянову открыли в Чайковском Мемориальную доску Герою России Роману Соколову установили в Пскове Бюсты бойцам 6-й роты установили в Новосокольническом и Порховском районах Бюсты трём десантникам 6-й роты открыли в Острове Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех» В Опочке открыли бюсты рядовым 6-й роты Дмитрию Иванову и Денису Шевченко В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига бойцов 6-й роты прошли в муниципалитетах Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
13 марта 2020
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей
13 марта 2020
Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей
Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)
13 марта 2020
Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)
Ливень затопил улицы Пскова (ВИДЕО)
12 марта 2020
Ливень затопил улицы Пскова (ВИДЕО)
Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи
12 марта 2020
Американский револьвер Iver Johnson 32 нашли псковские археологи
В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам
12 марта 2020
В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам
Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта
12 марта 2020
Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
12 марта 2020
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма

Идет загрузка...