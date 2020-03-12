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Сбривать усы и бороды порекомендовали в связи с коронавирусом в ЛДПР

В связи с коронавирусом в ЛДПР порекомендовали принять дополнительные профилактические меры. В их числе — запрет на поцелуи и рукопожатия, на поездки в страны, где зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы партии. «Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы», - уточнили в ЛДПР.

Одиннадцать депутатов фракции ЛДПР ушли на карантин - это те, кто вернулся из зарубежных поездок, и те, кто с ними контактировал.

Такие меры приняты после посещения первым зампредом комитета по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым пленарного заседания после возвращения из Франции. Лидер партии Владимир Жириновский обвинил его в нарушении требований карантина, а коллеги настояли на отправке депутата на карантин.

Собрания фракции и совещания с лидером фракции Владимиром Жириновским проводятся в усеченном формате, а интервью даются преимущественно онлайн, добавили в пресс-службе.

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