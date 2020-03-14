Концерт «Дети – о Великой Победе» пройдет в Пскове 19 марта

11:47, 14 марта 2020, ПАИ

19 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Псков, Сиреневый бульвар, 3) состоится литературно-музыкальная постановка «Дети – о Великой Победе» с участием воспитанников театральной студии «Маски» и творческого объединения «Музыкальный калейдоскоп».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, в программе – стихи, песни, сценические постановки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вход на мероприятие свободный. Справки по телефону: 68-20-19.