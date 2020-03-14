0
12:36
Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
09:15
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
22:40
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
18:25
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
17:00
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
16:48
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
16:04
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Еще новости
Общество

Концерт «Дети – о Великой Победе» пройдет в Пскове 19 марта

19 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Псков, Сиреневый бульвар, 3) состоится литературно-музыкальная постановка «Дети – о Великой Победе» с участием воспитанников театральной студии «Маски» и творческого объединения «Музыкальный калейдоскоп».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, в программе – стихи, песни, сценические постановки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вход на мероприятие свободный. Справки по телефону: 68-20-19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Сестра погибшего в Псковской области бойца больше 20 лет ухаживает за безымянной могилой Всероссийскую минуту молчания объявят 22 июня В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам В рамках общероссийского проекта «Улица Победы» отремонтируют 13 улиц в Псковской области Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево К акции «Сад памяти» в честь 75-летия Великой Победы присоединились Алексей Немов, Олег Газманов и Дмитрий Губерниев Более 200 добровольцев из Псковской области зарегистрировались на сайте всероссийского движения «Волонтёры Победы» Дополнительные средства выделят на подготовку книги «Солдаты Победы» в Псковской области Работа над тремя томами книги «Солдаты Победы» ведется в Псковской области В честь 75-летия Победы стартовал всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
14 марта 2020
Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
14 марта 2020
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
13 марта 2020
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
13 марта 2020
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
13 марта 2020
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области 1
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
13 марта 2020
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
13 марта 2020
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13 марта 2020
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта

Идет загрузка...