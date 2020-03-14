Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт в Псковской области 25 апреля

15:55, 14 марта 2020, ПАИ

25 апреля в деревнях Кобылье городище и Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера состоится 14-й международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», сообщили Псковскому агентству информации в туристском информационном центре региона.

Гостей мероприятия ждут конные и пешие турниры, демонстрация оружия и одежды XIII века в сопровождении средневековой музыки и традиционной древнерусской кухни, а также реконструкция сражения, которое произошло 5 апреля 1242 года. Тогда воины князя Александра Невского одержали победу над войском Ливонского ордена на Чудском озере.

В фестивале принимают участие клубы исторической реконструкции из России, Белоруссии и Прибалтики.