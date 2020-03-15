Текст Указа губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

19:58, 15 марта 2020, ПАИ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N2 68-ФЗ защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. N2 762-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. .N2 5 дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», пунктом 11 протокола заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 10 марта 2020 г. N2 10, с учетом распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. .N2 133-р введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» и письма Министерства просвещения Российской Федерации 2 от 13 марта 2020 г. СК-150/03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Запретить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории Псковской области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате или без зрителей.

2.Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, в том числе на территории иных субъектов Российской Федерации.

З. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, посетившим страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-ncoV):

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона («горячей линии» Комитета по здравоохранению Псковской области 8-800-444-10-41 не позднее 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;

2) пребывание на карантине (на дому) в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (не посещать работу, учебу, общественные места);

3) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

1) оказывать содействие работникам, перечисленным в пункте 3 настоящего указа, в обеспечении карантинного режима, в том числе путем предоставления отпуска или работы на дому;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты предписания санитарных врачей об изоляции;

3) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

4) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

5) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

6) организовать проведение регулярного проветривания и ежедневной дезинфекции помещений, в том числе с использованием рециркуляторов закрытого типа.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения массовых мероприятий - деловых, спортивных, культурных и развлекательных), регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей устройства для обеззараживания воздуха.

Председателю Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В.:

1) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) при наличии показаний;

2) обеспечить работу медицинских организаций в условиях строгого противоэпидемического режима: исключить возможность пересечения потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

З) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому пациентам с респираторными симптомами, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Председателю Комитета по образованию Псковской области Седунову А.В.:

1) организовать проведение мероприятий по переносу весенних каникул в образовательных организациях на период, начиная с 16 марта 2020 г.;

2) организовать перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в профессиональных образовательных организациях начиная с 16 марта 2020 г.;

З) в срок до 20 марта 2020 г. проработать вопрос организации дистанционной формы обучения на период до особого распоряжения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

4) организовать в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

8. Председателю Комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеевой О.М.:

1) организовать проведение дополнительных санитарнопротивоэпидемических мероприятий в помещениях, предназначенных для приема граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг, и для круглосуточного пребывания получателей социальных услуг;

2) ограничить доступ посетителей к лицам, находящимся в учреждениях социального обслуживания стационарного типа.

9. Председателю Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Елкину Б.А. организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным транспортом, дезинфекционную обработку салонов автотранспортных средств и железнодорожных вагонов в режиме для обеззараживания объектов при вирусной инфекции в соответствии с инструкцией по применению не реже двух раз в смену.

10. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Псковской области, органов местного самоуправления по реализации настоящего указа.

11. Первому заместителю Губернатора Псковской области председателю оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области (далее — Штаб) Емельяновой В.В.:

1) перевести Штаб на круглосуточный режим работы;

2) ежедневно представлять Губернатору области доклад о ситуации с распространением инфекции, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

12. Начальнику Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Матвееву Д.С. обеспечить ежедневное размещение на официальном сайте Администрации области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оперативной информации по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Псковской области, предоставляемой Штабом.

13. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

14. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Псковской области М.Ю.Ведерников.