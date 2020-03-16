22 орудия лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

13:06, 16 марта 2020, ПАИ

За прошедшую неделю с 9 по 15 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 22 незаконных орудия лова и 38 килограммов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 25 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 39 тысяч рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать девять тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 96 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 746 тысяч 600 рублей.