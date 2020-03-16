С 17 марта вводится запрет на пересечение российско-латвийской границы

23:26, 16 марта 2020, ПАИ

В связи с объявлением в Латвии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса с 17 марта и до 14 апреля 2020 года вводится запрет на передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска границ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Исключения будут сделаны для граждан Латвии, возвращающихся домой, для иностранных граждан, покидающих территорию республики, для дипломатов.

Поводом для принятия таких решений послужило распространение коронавирусной инфекции на территории Латвии. По данным на 16 марта, в Латвии выявлены 34 случая заражения, в граничащей с нею Эстонии — 205 случаев.

16 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о закрытии границы с Белоруссией.

С 18 марта решением правительства России будут закрыты все границы государства для иностранных граждан.

На данный момент в Псковской области, которая граничит в Эстонией, Латвией и Белоруссией, нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом.