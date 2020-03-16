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Политика

Дебаты предварительного голосования «Единой России» пройдут в соцсетях из-за угрозы коронавируса

Из-за распространения коронавирусной инфекции дебаты предварительного голосования «Единой России» пройдут в режиме видеопрезентаций в социальных сетях. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы переформатируем обязательные дебаты и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, то есть постараемся использовать цифровые возможности», - сказал он.

Дмитрий Медведев также поручил руководству региональных отделений «Единой России» подключить весь партийный ресурс – общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру — и перейти на режим работы, основанной на принципах волонтерства. По его словам, партия должна помогать россиянам разными способами, например, доставлять на дом продукты и лекарства, или же оказывать консультационную поддержку.

Также руководство фракции «Единой России» в Госдуме обеспечит принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас. По словам Дмитрия Медведева, соответствующие меры должны быть приняты в ближайшее время.

Председатель «Единой России» также предложил перевести работу партии в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий.

В Псковской области не выявлено случаев заражения коронавирусом. В то же время псковичей призывают соблюдать профилактические меры по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. В частности, следить за личной гигиеной, по возможности избегать контактов с другими людьми, не посещать города и страны, где уже есть случаи заражения.

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