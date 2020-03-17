Лишенная родительских прав жительница Палкинского района осуждена за избиение мужчины

10:20, 17 марта 2020, ПАИ

В Палкинском районе 25-летняя местная жительница, ранее лишенная родительских прав, осуждена за избиение мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В октябре прошлого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла своему знакомому не менее двух ударов кулаком в область лица. Пострадавший упал на пол, но это не остановило девушку, и она продолжила наносить удары – не менее одного удара в область носа и не менее двух ударов ногой в область живота. Мужчина получил телесные повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.

Ранее также обвиняемая, лишенная родительских прав, не платила алименты в период с июня по ноябрь 2019 года. В августе прошлого года ее осудили за аналогичное нарушение (неуплату алиментов) и приговорили к наказанию в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

В связи с допущенными нарушениями данное наказание заменили на лишение свободы. Обвиняемая была приговорена к 1 году 2 месяцам условного заключения с испытательным сроком на 1,5 года.