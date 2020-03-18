Представители торговли не прогнозируют дефицит товаров в Псковской области

22:35, 18 марта 2020, ПАИ

Представители псковских розничных магазинов и федеральных торговых сетей не прогнозируют дефицит товаров и значительного повышения цен в Псковской области, а также формируют двухмесячный запас продуктов. Об этом они заявили на рабочей встрече с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым 18 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Задач несколько. В первую очередь хотелось бы поговорить об исполнении тех поручений, которые исходят от правительства РФ и губернатора Псковской области с точки зрения организации ежедневного мониторинга наличия, запасов и контроля цен на основные группы товаров. Среди них — товары бакалейной группы и товары длительного хранения, из непродовольственных товаров — салфетки, туалетная бумага, антисептики», — отметил Андрей Михеев.

Отмечалось, что в целом на потребительском рынке ситуация стабильная при незначительно росте оборота товаров первой необходимости и длительного хранения, таких как соль, сахар, макароны, крупа, консервы, однако дефицита нет.

Представители ритейлов заверили, что сбои в поставках товаров не наблюдаются, а все заказы исполняются вовремя. По их словам, механизм доставки товаров позволяет, в случае отсутствия определенных товаров, привезти их в течение суток, и сразу выложить на полки магазинов.

Кроме этого, был заранее сформирован запас дезинфицирующих средств. В некоторых магазинах помимо постоянной обработки поверхностей установлены специальные диспенсеры, где обработать руки дезинфицирующим раствором может любой посетитель. В ближайшее время на прилавках магазинов в достаточном количестве появятся антисептические средства для личного пользования.

Андрей Михеев рекомендовал представителям торговли разместить на кассах информационные сообщения о необходимости соблюдать дистанцию в 1 метр между покупателями в очереди.