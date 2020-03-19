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Инстаграм губернатора Псковской области занимает 44-е место по количеству подписчиков

Инстаграм губернатора Псковской области Михаила Ведерникова занимает 44-е место из 71 по количеству подписчиков (31 тысяча 242 человека) и их приросту (9 тысяч 642 человека - за полгода с момента прошлого исследования осенью 2019 года). Об этом сообщается в новом исследовании активности первых лиц российских регионов Центра политической конъюнктуры.

Больше всего подписчиков среди руководителей субъектов у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова - свыше 2,5 млн человек, меньше всего - у губернатора Архангелськой области Игоря Орлова - 1650 человек.

По среднему количеству лайков аккаунт Михаила Ведерникова занимает 54-е место. В среднем пост губернатора набирает 446 лайков. И здесь в лидерах - Рамзан Кадыров. У него под постами в среднем 21 тысяча 360 лайков. Аутсайдер - снова Игорь Орлов (72 лайка). 

По количеству комментариев инстаграм псковского губернатора занял лишь 60-ю строчку. В среднем под постами - около 10 комментариев. В лидерах и отстающих - те же.

В итоговом рейтинге губернаторских аккаунтов Михаил Ведерников занимает 63-ю строчку.

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