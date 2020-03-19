На дистанционный режим работы переходят общественные приемные «Единой России»
Общественные приемные «Единой России» переходят на дистанционную форму работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Данная мера введена в связи с предупреждением распространения коронавируса. Региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и местные общественные приемные единороссов временно ограничили личный прием граждан депутатами всех уровней.
Кроме того, отменили все тематические приемы сотрудников Пенсионного фонда, всех представителей органов исполнительной власти региона, федеральных органов государственной власти.
Приемы депутатов фракции «Единая Россия» будут вестись по телефону или при помощи видеосвязи.