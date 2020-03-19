Количество дорожно-транспортных происшествий растет в Псковской области

17:07, 19 марта 2020, ПАИ

158 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области за два месяца 2020 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России, это на 46% больше аналогичного периода 2019 года.

В дорожных авариях погибли 35 человек и 173 получили травмы различной степени тяжести. С участием пешеходов зарегистрировано 54 ДТП, в которых 15 человек погибли и 41 получил различные ранения.

«Наезды в основном происходили в тёмное время суток и вне пешеходного перехода. В равной мере дорожные аварии с участием пешеходов произошли как по вине водителей, так и по вине самих пешеходов», – пояснили в пресс-службе.

Рост погибших в ДТП граждан зафиксирован в Великолукском, Гдовском, Новосокольническом, Опочецком, Порховском, Псковском, Себежском и Пустошкинском районах, а также на территории Пскова и Великих Лук.