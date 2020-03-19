Размахивавший перед полицейскими косой пскович предстанет перед судом

17:20, 19 марта 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 27-летний местный житель, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении полицейских (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 9 февраля 2020 года мужчина в момент задержания за дебош возле частного дома на улице Старотекстильной в Пскове стал размахивать ручной косой, не подпуская к себе полицейских.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.