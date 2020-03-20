Великолукская академия физкультуры перешла на дистанционное обучение
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта перешла на дистанционно обучение, сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении.
В академии запретили проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Соответствующие меры приняли в связи с распространением коронавирусной инфекции. Реализация образовательных программ будет обеспечена в полном объеме.
Режим дистанционного обучения будет действовать до особого распоряжения.
Учреждение перешло на дистанционное обучение на основании приказа Минспорта от 17 марта № 217 и в соответствии с приказом учебного заведения № 65.