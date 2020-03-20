Великолукская академия физкультуры перешла на дистанционное обучение

23:00, 20 марта 2020, ПАИ

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта перешла на дистанционно обучение, сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении.

В академии запретили проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Соответствующие меры приняли в связи с распространением коронавирусной инфекции. Реализация образовательных программ будет обеспечена в полном объеме.

Режим дистанционного обучения будет действовать до особого распоряжения.

Учреждение перешло на дистанционное обучение на основании приказа Минспорта от 17 марта № 217 и в соответствии с приказом учебного заведения № 65.