Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

09:21, 23 марта 2020, ПАИ

В 2020 году чемпионат мира по хоккею не состоится, его отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру. Об этом пишет Sports.ru.

Соревнования должны были состоятся в в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года. Отмечается, что у организации нет возможности перенести ЧМ-2020 из Швейцарии в другую страну.

Согласно данным на 22 марта, количество погибших от коронавирусной инфекции достигло 4 тысяч 825 человек, к 23 марта – 5 тысяч 476. Количество заразившихся также сильно выросло: с 42,6 тысяч до 59,1 тысяч человек.

По всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.