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Общество

Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области

В Псковской области обозначены номера телефонов, по которым родители могут обратиться в период дистанционного обучения школьников для получения разъяснений и рекомендаций, личных консультаций. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 23 марта в прямом эфире ПАИ-live.

Телефон горячей линии 8 800 444-10-41: позвонивший может задать интересующие вопросы, в том числе, специалистам комитета по образованию Псковской области.

Телефон регионального комитета по образованию (8112) 29-99-55: можно задать точечные вопросы, получить персональную консультацию.

Говоря о дистанционном обучении, Александр Седунов отметил, что родителям не следует писать заявление для перевода на такую форму обучения.

«Все школы и учителя будут выкладывать задания на сайтах школ, используя цифровые уроки, используя группы в соцсетях», - рассказал Александр Седунов.

Родителям следует обратить внимание на то, чем занят ребенок в период дистанционного обучения. Первым шагом для выстраивания процесса обучения должны стать консультации с классным руководителем и учителями-предметниками, директором школы. Они смогут ответить на интересующие вопросы.

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