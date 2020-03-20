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Псковский обком КПРФ приостановил прием граждан на период карантина

На период карантина псковский обком КПРФ приостановил прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

При необходимости местным жителям предлагают воспользоваться электронной почтой: kprf-pskov@rambler.ru, факсом (8112) 56-81-79. Еще одним способом для общения может стать отправка обращения по почте (индекс 180016, Псков, улица Народная, 6).

На период временных ограничений был установлен график дежурств:

Понедельник - Петр Алексеенко (8-911-365-53-29), вторник - Дмитрий Михайлов (8-921-115-17-56), в среду - Владимир Бондарев (8-911-356-18-21), четверг - Сергей Богданов (8-911-367-87-74), а в пятницу – Юлия Никифорова (8-953-233-02-45).

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