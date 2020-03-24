«Математика по скайпу»: Советы родителям от психолога Румии Калининой о правильном дистанционном обучении

18:10, 24 марта 2020, ПАИ

Из-за мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области с 23 марта школьников отправили на дистанционное обучение, которое должно продлиться до 12 апреля. Специально для Псковского агентства информации кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт Румия Калинина рассказала о специфике такого обучения, его плюсах и минусах, а также дала некоторые полезные рекомендации родителям учащихся.

Дистанционное обучение имеет свою специфику, которая как осложняет процесс обучения, так и упрощает его.

Что труднее:

- процесс обучения идет через компьютер, который сам по себе является источником соблазнов (зайти в социальную сеть, посмотреть мультик, поиграть в игру)

- домашняя ситуация также полна соблазнов (перекусить, посмотреть телевизор, отвлечься на телефон или хобби)

- больше требования к самоорганизации, когда нет рядом учителя, который сделает замечание, когда ученик «считает ворон».

Что удобнее:

- можно работать в удобном для ученика ритме (делать более продолжительные перерывы, самому выбирать порядок изучения предметов),

- можно обращаться к дополнительным источникам (онлайн обучающие платформы),

- более спокойная, благоприятная обстановка.

Рекомендации для родителей:

1. По-прежнему, ваш ребенок учится в школе, и именно учитель остается носителем знаний. То, что ребенок учится дома, не означает, что вы становитесь его учителем.

2. Дистанционное обучение — хорошая возможность развить у ребенка самостоятельность.

3. Составьте вместе с ребенком режим дня. Если ваш школьник хорошо справляется с учебой, то режим может быть приближен к школьному. Если же ребенок захочет, можно и немного его поменять - начинать учиться несколько позже, увеличить перерывы, учить каждый день только 1-2 предмета, но в большем объеме. Можно пробовать разные варианты режимов, отслеживая эффективность каждого ежедневно.

4. Оставьте себе только контролирующую функцию. Если есть возможность, помогите ребенку изучать научно-популярные ресурсы, которые дают информацию в более простой и увлекательной форме.

5. Не переживайте, если ребенок не все успевает, важно усваивать основной материал (особенно, если и в школе ребенок не все успевал).

6. Не ждите и не требуйте от ребенка больше, чем то, на что он способен. Используйте это время, чтобы стать ближе со своим школьником, а не для того, чтобы разругаться с ним «в пух и в прах» из-за учебы.

По предварительной информации, в Псковской области официально коронавирусная инфекция не выявлена ни у одного человека. В целях недопущения распространения заболевания в регионе все школы переведены на дистанционную форму обучения.