Марина Гаращенко призвала вернувшихся из-за рубежа псковичей соблюдать карантин

14:07, 24 марта 2020, ПАИ

Вернувшиеся из иностранных государств псковичи должны сообщить о своём прибытии в Псковскую область и соблюдать обязательный четырнадцатидневный карантин. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

«Меры безопасности важны для всех. Граждане должны заботиться о себе, вовремя сообщать, что прибыли из-за рубежа», - отметила Марина Гаращенко. По её словам, в этом случае псковичам выдается больничный.

Анализы на коронавирус в соответстветствии с рекомендациями берутся на десятый день после пересечения границы, в этом случае результат будет более точным. Но в случае проявления симптомов необходимо незамедлительно сообщать об этом медикам, не дожидаясь истечения 10 дней.

Марина Гаращенко отметила, что после возвращения из-за рубежа псковичи должны соблюдать четырнадцатидневный карантин. Во время карантина она посоветовала псковичам не покидать дом.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и (8112) 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».