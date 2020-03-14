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Спорт

Летнюю Олимпиаду в Токио из-за коронавируса перенесут на год

Летнюю Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса перенесут на год, сообщает ТАСС.

Олимпийские игры пройдут не позднее лета 2021 года. Международный олимпийский комитет поддержал предложение премьер-министра Японии Синдо Абэ  о переносе летней Олимпиады.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились 400 тысяч человек, зафиксировано более 14 тысяч смертельных исходов. В Псковской области выявлено семь предварительно положительных реакций на коронавирус.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».

 

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