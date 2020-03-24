В Великих Луках открылся общественный волонтёрский центр

16:49, 24 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках открылся общественный волонтёрский центр по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С 24 марта великолукский центр приступил к мониторингу обстановки. Сотрудники центра начали обзвон пожилых граждан для оценки ситуации.

«Секретарь генсовета партии Андрей Турчак нацеливает нашу работу, в первую очередь, на полезность людям. По его словам, партия должна соответствовать вызовам сегодняшнего дня, для этого «Единая Россия» сокращает второстепенные расходы, а высвободившиеся средства будут направлены на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания содействия волонтерам, которые помогают медикам и нашим землякам из группы риска», - рассказала руководитель общественной приемной партии в Великих Луках Лиана Кулаченкова.

«Партийцы сегодня оказывают содействие губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и региональному штабу по противодействию распространению короновирусной инфекции. В местных отделениях стремятся выполнить все поставленные задачи. Внимание партии сегодня, в первую очередь, направлено на категории населения, находящиеся в группе риска, – это ветераны, пенсионеры, инвалиды», - добавил секретарь Великолукского городского местного отделения партии Сергей Гусев.

В случае необходимости в получении той или иной помощи (доставка продуктов питания, лекарств) пожилые, маломобильные и одинокие граждане из «групп риска» могут обращаться на горячую линию по телефонам: 8-800-200-34-11, (8112) 299-003. Телефон регионального волонтерского центра в Пскове 8 (8112) 66-25-12.