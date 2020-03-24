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Дело опустошителей псковских счетов передано в суд

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также их 37-летней сообщницы, которая использовала прежний опыт работы в службе судебных приставов и спланировала с ними хищение денег со счетов социально незащищенных категорий граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В зависимости от действий каждого, им инкриминируется совершение мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ), сбор сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и изготовление с целью использования заведомо подложного документа (ч.1 ст. 327 УК РФ). Кроме того, одному из обвиняемых вменено незаконное образование юридического лица через подставное лицо (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

В 2018 году злоумышленники предоставили в Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области сфабрикованные исполнительные документы от мировых судей, с помощью которых похитили пенсионные начисления в размере 3 млн рублей с расчётных счетов трех пожилых людей и сироты-инвалида. Затем они обналичили деньги через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей, после чего распорядились ими по своему усмотрению.

Мошенники признали себя виновными и добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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