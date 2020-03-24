0
21:13
ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове
20:10
Псковичи могут пожаловаться в УФАС на подорожание продуктов
18:10
«Математика по скайпу»: Советы родителям от психолога Румии Калининой о правильном дистанционном обучении
18:05
Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе
17:31
Собранные на школьной ярмарке 300 тысяч рублей помогли детям-инвалидам в Псковской области
17:03
Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом
16:43
Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом, студентах-добровольцах и работе горячей линии
Еще новости
Общество

Псковские полицейские и общественники подарили книги библиотекам

Псковские полицейские и общественники подарили районным и сельским библиотекам Псковской области несколько десятков книг. Вручение прошло в рамках всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди подаренных книг – классические и современные художественные произведения, исторические и научно-популярные, а также зарубежные детективы, научная фантастика, духовная литература и детские издания.

Член общественного совета при УМВД России по Псковской области Меружан Вермишян выразил надежду, что подаренные издания станут достойным подарком для читателей региона. «Ведь ничто нас так не обогащает и сближает, как интересная и умная книга», - подчеркнул он. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Псковские полицейские и общественники подарили книги библиотекам Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе Документальный фильм «Псков. Полет со Знаменем Победы» снимут в Псковской области Подарочные наборы для ветеранов и их семей продемонстрировал Михаил Ведерников Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса создали в Псковской области Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе к 75-летию Победы и рассказать о героях войны На воинском захоронении в Кунье установят новые стелы в честь Героев Советского Союза Проект «Нет забытых обелисков» в Псковской области продлят до ноября Вручение ветеранам медалей в честь 75-летия Победы перенесут в Пскове Новый проект «Июль Победы» реализуют в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове
24 марта 2020
ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове
Псковичи могут пожаловаться в УФАС на подорожание продуктов
24 марта 2020
Псковичи могут пожаловаться в УФАС на подорожание продуктов
Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе
24 марта 2020
Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе
Собранные на школьной ярмарке 300 тысяч рублей помогли детям-инвалидам в Псковской области
24 марта 2020
Собранные на школьной ярмарке 300 тысяч рублей помогли детям-инвалидам в Псковской области
Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом
24 марта 2020
Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом
Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
24 марта 2020
Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Детский коллектив из Струг Красных полностью не получил деньги за сданные из-за коронавируса билеты
24 марта 2020
Детский коллектив из Струг Красных полностью не получил деньги за сданные из-за коронавируса билеты
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам
24 марта 2020
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам

Идет загрузка...