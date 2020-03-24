Псковские полицейские и общественники подарили книги библиотекам

20:30, 24 марта 2020, ПАИ

Псковские полицейские и общественники подарили районным и сельским библиотекам Псковской области несколько десятков книг. Вручение прошло в рамках всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди подаренных книг – классические и современные художественные произведения, исторические и научно-популярные, а также зарубежные детективы, научная фантастика, духовная литература и детские издания.

Член общественного совета при УМВД России по Псковской области Меружан Вермишян выразил надежду, что подаренные издания станут достойным подарком для читателей региона. «Ведь ничто нас так не обогащает и сближает, как интересная и умная книга», - подчеркнул он.