Дмитрий Медведев поставил перед губернаторами задачи по работе «Единой России» в условиях пандемии коронавируса

12:07, 25 марта 2020, ПАИ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с 13 кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии, восемь из них – главы субъектов РФ. Он поставил перед ними ряд задач, которые касаются работы реготделений в условиях пандемии коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданно просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей, – сказал председатель партии. – Сейчас нужно добиться максимального эффекта – помочь стране и помочь людям».

Дмитрий Медведев поблагодарил медицинских работников и волонтеров, работающих в условиях пандемии коронавируса. По словам Медведева, они профессионально и самоотверженно делают все необходимое, чтобы помочь тем, кто болеет.

Он также напомнил, что «Единая Россия» готовит предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно из-за эпидемии, а также организует в регионах общественные штабы на базе общественных приемных партии.

«В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе первичных отделений партии. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории: одинокие пенсионеры, инвалиды, те, кто входит в так называемую «группу риска». Важно, чтобы наши однопартийцы дошли, дозвонились до этих людей, оказали им любую необходимую помощь», – заявил Дмитрий Медведев.

Председатель партии также призвал губернаторов помочь социально-ответственному бизнесу в период эпидемии. «И аренда, и целый ряд других моментов находятся всецело в компетенции региональных властей. Конечно, здесь нужно проявить понимание и социально-ответственному бизнесу помочь», – добавил Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» уже начала формировать «народную программу», с которой примет участие в избирательной кампании в Государственную Думу. «Каждый из вас в своем регионе будет отвечать за ее выполнение. От этого напрямую зависят результаты партии на выборах всех уровней. Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование». Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах», – отметил Дмитрий Медведев.

В Псковской области представители «Единой России» готовы оказать помощь всем жителям региона, кто в ней нуждается, отметили в пресс-службе партии.

«Для этого задействуем все партийные ресурсы. Начал работу региональный волонтерский центр «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Наша задача быть на связи с теми, кому может понадобиться помощь. В первую очередь это ветераны Великой Отечественной войны, люди пожилого возраста. Общественные приемные партии продолжают работать в дистанционном режиме. Ситуация в регионе стабильная, но мы готовы в любой момент задействовать все наши ресурсы. Активисты «Народного контроля» ежедневно проводят мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе продукты питания, медицинские изделия, товары первой необходимости», - отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.

Региональный волонтерский центр расположен по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9. Телефон центра – (8112) 66-25-12, телефоны «горячей линии»: 8-800-444-10-41, (8112) 299-003, 8-800-200-34-11.

Ранее в «Единой России» заявили, что из-за пандемии коронавируса партия сократит расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году, а также транспортные и другие организационные расходы. Средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам).