Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

13:38, 25 марта 2020, ПАИ

25 марта около 15:00 президент России Владимир Путин обратится к жителям страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

Пресс-секретарь уточнил, что сейчас Владимир Путин завершает работу над обращением, оно будет транслироваться по телевизору «буквально в ближайшие часы».