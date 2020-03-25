Пресс-конференцию Веры Емельяновой и Александра Нестерука ПАИ покажет в прямом эфире 26 марта

21:17, 25 марта 2020, ПАИ

26 марта в 15:00 в пресс-центре газеты «Псковская правда» состоится пресс-конференция с участием первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и главного санитарного врача Псковской области – руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Псковской области Александра Нестерука.

На пресс-конференции гости обсудят актуальные данные по ситуации с коронавирусом и прокомментируют меры по недопущению распространению коронавирусной инфекции, о которых в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.

Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.